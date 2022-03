VIDEO La ricostruzione: un botto pauroso. Guardate com’è ridotta la Haas

VIDEO Mick Schumacher, l’incidente e la macchina distruttaContro le barriere a velocità altissima: un botto pauroso per Mick Schumacher. Dopo lunghissimi minuti le informazioni rassicuranti: il pilota è andato in ospedale per controlli precauzionali continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 26 Marzo 2022.

