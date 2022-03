Buone notizie per Inzaghi in vista di Juve-Inter: Lautaro negativo al Covid

Buone notizie per Inzaghi in vista di Juve-Inter: Lautaro negativo al CovidIl giocatore era risultato positivo lo scorso 21 marzo e ha saltato la doppia sfida dell’Argentina per le qualificazioni mondiali. Stamattina si è allenato coi compagni ad Appiano continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 27 Marzo 2022.

Buone notizie per Inzaghi in vista di Juve-Inter: Lautaro negativo al CovidIl giocatore era risultato positivo lo scorso 21 marzo e ha saltato la doppia sfida dell’Argentina per le qualificazioni mondiali. Stamattina si è allenato coi compagni ad Appiano

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA