Colidio, dal flop belga al tentativo di riscatto in patria: 9 mesi per riconquistare l’Inter

Colidio, dal flop belga al tentativo di riscatto in patria: 9 mesi per riconquistare l’InterIl 22enne attaccante argentino prova a ripartire dal Tigre, con cui ha segnato il primo gol la scorsa settimana. A gennaio dovrebbe tornare a Milano, con un contratto in scadenza a giugno 2023 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 27 Marzo 2022.

