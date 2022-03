Dalla cantera del Barça con la 10 all’esplosione in Belgio: chi è Sergio Gomez

La Redazione24

domenica 27 Marzo 2022.

Dalla cantera del Barça con la 10 all’esplosione in Belgio: chi è Sergio GomezTra gli obiettivi di mercato dell’Inter per la prossima stagione c’è l’esterno sinistro spagnolo Sergio Gomez, attualmente in forza all’Anderlecht. Arriverebbe in caso di mancato rinnovo di Perisic.

