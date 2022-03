A Barcellona sono sicuri: Xavi boccia Dybala. “Sopravvalutato, non ci serve”

A Barcellona sono sicuri: Xavi boccia Dybala. "Sopravvalutato, non ci serve"Secondo "El Nacional" il tecnico blaugrana non vuole che la società provi a prendere l'argentino a parametro zero

lunedì 28 Marzo 2022.

