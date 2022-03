Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock per difendere la moglie

lunedì 28 Marzo 2022.

Oscar, lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock per difendere la moglieSurreale momento sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, dove si è tenuta la notte degli Oscar: Will Smith, poi premiato come miglior attore per il suo ruolo in King Richard, ha colpito il presentatore Chris Rock per una battuta sull’aspetto della moglie del divo, Jada Pinkett Smith, che ha la testa rasata, chiedendo se il suo prossimo film sarebbe stato il seguito di Soldato Jane, la pellicola in cui Demi Moore interpretava un soldato. Inizialmente, però, anche Smith sembrava aver apprezzato la presa in giro, che ha invece lasciato impietrita la consorte.

