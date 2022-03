No di Barça e Real, freddezza da Atletico e Siviglia: perché la Spagna snobba Dybala

La Redazione24

,

lunedì 28 Marzo 2022.

No di Barça e Real, fredde Atletico e Siviglia. Ecco perché la Spagna snobba DybalaStipendio da top player, ma in Liga Paulo non viene percepito come tale. La Joya però può rilanciare il proprio mercato con un grande finale di stagione

