Will Smith, vittoria e polemiche: prende a schiaffi Chris Rock. Niente bis per Sorrentino

Oscar: Will Smith, schiaffo a Chris Rock e poi il premio di miglior attore. Niente bis per SorrentinoL’attore sale sul palco e colpisce il comico dopo una battuta infelice sulla moglie, poi vince la statuetta e si scusa. Ma l’Academy non ci sta. Delusione per l’Italia: “È stata la mano di Dio” non ce la […]

La Redazione24

,

lunedì 28 Marzo 2022.

Oscar: Will Smith, schiaffo a Chris Rock e poi il premio di miglior attore. Niente bis per SorrentinoL’attore sale sul palco e colpisce il comico dopo una battuta infelice sulla moglie, poi vince la statuetta e si scusa. Ma l’Academy non ci sta. Delusione per l’Italia: “È stata la mano di Dio” non ce la fa, il miglior film internazionale è “Drive my car”. Trionfa “Coda”, opera su una famiglia sordomuta

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA