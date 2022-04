Calcio a 5, campionato Futsal Serie D: Real Krimisa vs Sporting Mongrassano 7-4

Vittoria per 7.4 del Real Krimisa, come all’andata, contro un buon Sporting Mongrassano, subito in vantaggio il Real Krimisa con Ceravolo che riceve palla, si accentra e calcio all’incrocio dei pali.

Due minuti dopo Mummolo recupera palla serve Ceravolo che cerca subito De Bertolo sul secondo palo ma viene anticipato, al 5° occasione per il Mongrassano, Nudo viene imbeccato sulla fascia buona conclusione sul primo palo, Benevento chiude. Occasione che prelude alla rete del pareggio, infatti Andropoli si fa trovare libero centralmente e segna.

Il nuovo vantaggio cirotano arriva due minuti più tardi, schema d’angolo a liberare Bastone che dalla distanza insacca.

A cavallo del 20° minuto il Mongrassano ribalta il risultato, prima con Santostefano che sulla ribattuta del palo appoggia nella porta sguarnita, subito dopo con Nudo che si fa trovare pronto sul secondo palo e realizza la rete del 3.2.

Il Real Krimisa non ci sta e si ributta in avanti alla ricerca del palo e, ancora Ceravolo che raddrizza la situazione, al 22° infatti salta il diretto avversario e calcia in porta, nulla può il portiere ospite, il risultato di 3.3 si trascina fino alla conclusione del primo tempo.

Negli spogliatoi mister Le Rose tocca le corde giuste e la squadra entra in campo con il giusto piglio, già al 2° minuto Ismaili serve Ceravolo, che se ne va centralmente e tira, la palla si ferma sul palo.

Al 4° minuto Ceravolo serve De Bertolo sulla destra che di prima cerca sul secondo palo Mummolo per il tap in vincente. Un minuto dopo angolo per il Mongrassano palla centrale per Andropoli che calcia, Benevento si fa trovare pronto e para. All’8° minuto gol capolavoro di Mummolo che ruba palla, salta tutta la squadra avversaria e segna la rete 5.3. Al nono minuto ancora un’occasione per il real krimisa, Mummolo lancia De Bertolo sulla destra defilato prova la conclusione che va di poco a lato. La sesta rete del Real Krimisa arriva al 13, Bastone serve Ceravolo che calcia in porta sulla respinta si avventa Ismaili che conclude in rete, il Real Krimisa amministra la partita con il possesso palla fino al 27° quando Ceravolo serve De Bertolo sulla destra che di prima cerca Spagnolo subito di prima di nuovo su De Bartolo che salta il portiere e segna.

Al trentesimo arriva la quarta rete del Mongrassano, palla passata centralmente bianco fa velo ed inganna Dima. Partita che si chiude sul 7.4 per il Real Krimisa che consente così di continuare a sperare nella promozione diretta.

Il Real Krimisa è ora atteso da due turni ravvicinati, infatti Mercoledi 6 Aprile alle 18.00 ospiteremo nella struttura “Eurogol” di località Difesa Piana il Coscarello di Castrolibero per il recupero della seconda giornata di ritorno non disputata per casi covid nel team ospite e domenica ci sarà lo scontro diretto con la capolista in quel di Cariati.