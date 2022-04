Calcio a 5, campionato Futsal Serie D: Real Krimisa vs E. Coscarello Castrolibero 6-5

Vittoria sofferta per il Real Krimisa nel recupero contro il Coscarello Castrolibero, vittoria che permette al team di mister Le Rose di accorciare ad un solo punto dalla capolista Cariatese prima dello scontro diretto di domenica prossima.

Inizio di incontro con il freno a mano per entrambe le compagini, infatti vi è da registrare solo un tiro dalla distanza di Mummolo palla alta sulla traversa.

Al settimo arriva il vantaggio ospite con Conforti che si fa trovare libero centralmente e segna la rete del 0:1.

La rete scuote il Real Krimisa ed arriva immediatamente la rete del pari, dopo un’azione imbastita da De Bertolo e Mummolo e conclusa con Ceravolo (oggi protagonista assoluto della partita).

Ancora Real Krimisa all’11° con Mummolo che se ne va sulla destra e calcia in porta, diro respinto dal Portiere ospite, sulla respinta si avventa Ceravolo ma la sua conclusione finisce alta sulla traversa.

Ancora Mummolo che ruba palla, uno due con De Bertolo, il suo tiro viene parata dall’ottimo Mazzuca.

Al 26° arriva il nuovo vantaggio del Coscarello, punizione centrale batte Cicero la barriera si apre e punisce l’incolpevole Gentile.

La gioia del vantaggio dura poco infatti nemmeno un minuto più tardi è ancora Ceravolo che si fa servire da calcio d’angolo si accentra e dalla distanza trova l’angolino basso della porta che vale il 2:2.

Al 29° arriva il vantaggio per il Real Krimisa, Spagnolo va centralmente per Ceravolo che dribbla il diretto avversario e segna.

Sul finale di tempo il Coscarello ha l’occasione di tornare in parità, infatti l’arbitro decreta un sesto fallo con conseguente tiro libero, sul dischetto si posiziona Cicero ma il suo tiro va di poco a lato.

Su questa occasione l’arbitro fischia la fine del primo tempo e manda le squadre negli spogliatoi.

Al rientro in campo il Real Krimisa amplia subito il vantaggio infatti dopo appena un minuto Ceravolo, dopo aver recuperato palla, si accentra e tira forte in porta, il velo di Mummolo inganna il portiere che può solo raccogliere la palla in fondo alla rete.

Ancora Real Krimisa in avanti, Bastone per Ceravolo che di prima trova largo De Bertolo sulla destra che cerca la rete, il suo tiro va di poco a lato

Al 4° minuto azione fotocopia della precedente, Ceravolo serve De Bertolo sulla destra che di prima trova la porta ma anche un super intervento del portiere Mazzuca che con la mano di richiamo para a terra.

Allunga il Real Krimisa al minuto numero 11, Ceravolo si fa servire da calcio d’angolo si accentra e dalla distanza trova l’incrocio dei pali.

La sesta rete arriva al 19° su calcio di punizione bastone tocca corto per Ceravolo, che scaglia la palla all’incrocio dei pali.

Sul risultato di 6:2 il Real Krimisa tira i remi in barca, probabilmente dando, erroneamente, la partita per vinta e per evitare sanzioni o infortuni che possano creare defezioni nell’importante incontro di domenica.

Il Coscarello ne approfitta e nel giro di 6 minuti si riporta sotto e riaccendendo una partita che sembrava chiusa.

Infatti già un minuto dopo la rete del 6:2 Cicero trova centralmente Pastore che insacca.

Al 22° Porto si accentra e con un tiro dalla distanza trova l’incrocio dei pali.

Al 25° ancora Porto se ne va sulla fascia il suo tiro passa tra le gambe di Gentile e finisce in rete per la rete che porta il risultato sul 6:5 per il Real Krimisa.

I cirotani riordinano le idee e iniziano ad amministrare la palla, in questo modo, con un possesso palla utile a tener lontano gli avversari da possibili altre occasioni, si arriva al triplice fischio che porta altri tre punti al Real Krimisa che consolida cosi il secondo posto ad un solo punto dalla Sportiva Cariatese prossima avversaria in un derbi avvincente che potrebbe valere il campionato.