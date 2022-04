Calcio Serie B, 33^ giornata: Vicenza vs Crotone 1-1

VICENZA: Grandi; Maggio, Brosco (1’st Padella), De Maio, Crecco; Cavion (12’st Boli), Bikel; Diaw, Ranocchia, Giacomelli (12’st Dalmonte); Teodorczyk (20’st Meggiorini). A disp.: Gerardi (GK), Confente (GK), Pasini, Sandon, Bruscagin, Djbril, Zonta, Da Cruz. All. Brocchi

CROTONE: Festa; Canestrelli, Golemic, Nedelcearu; Mogos, Awua, (44’st Kone), Estevez, Schnegg; Marras (31’st Schirò), Cangiano (25’st Giannotti); Maric. A disp.: Saro (GK), Cuomo, Vulic, Sala, Kargbo, Mondonico, Borello, Emre Güral, Calapai, All. Florio (Modesto squalificato)

ARBITRO: Baroni di Firenze

MARCATORI: 29’pt aut. Schnegg (V), 40’ Marras (C)

AMMONITI: Canestrelli (C), Maggio (V), Brosco (V), Teodorczyk (V), Awua (C), Kone (C)

ESPULSO: 44’pt Schnegg (C) per doppia ammonizione

VICENZA – Il Crotone torna da Vicenza con un pareggio agrodolce: ottimo perchè ottenuto giocando un intero tempo in dieci ma una vittoria, apparsa peraltro alla portata, avrebbe riaperto più che mai la corsa ai playout che rimane così invece difficilissima. Modesto, non in panchina perchè squalificato, conferma dieci undicesimi della squadra sostituendo il solo Kone con Cangiano. Brocchi ripropone invece, a dispetto delle dichiarazioni della vigilia, il modulo con una sola punta. Un primo tempo molto spezzettato sia dalla qualità delle giocate non elevatissima – anche per l’alta posta in palio – che da una direzione arbitrale troppo severa, costellata di ammonizioni eccessive e “pesanti” per i diffidati Schnegg e Awua, a cui nel finale si aggiungerà anche Kone. Gli squali riescono a proporsi con qualche iniziativa interessante (Schnegg, Marras, Cangiano) ma vengono castigati al 29’ da un’autogol: beffarda deviazione di Schnegg su calcio d’angolo. Festa evita il KO con una prodigiosa uscita bassa su Diaw (è il 40’), e subito dopo trova il pari con bellissima assistenza di Cangiano per il tiro chirurgico rasoterra di Marras. Neanche il tempo di esultare e Schnegg rimedia il secondo, troppo severo, giallo per un’intervento in leggero ritardo: si va al riposo sull’1-1 ma in inferiorità numerica. I rossoblù si ridisegnano con un 4-4-1 e conquistano il pallino del gioco, anche più gradevole che nella prima frazione, ma non riescono a completare la rimonta: l’occasione più pericolosa rimarrà quella del 47’ in cui nè Cangiano nè Nedelcearu riescono a deviare alle spalle di Grandi l’ottimo cross forte e teso di Marras. Col passare dei minuti si fa sentire la fatica per l’uomo in meno e il Vicenza viene fuori, con Festa che deve compiere tre interventi prodigiosi per salvare il risultato (69’-85’-87’): finisce in parità e con i padroni di casa contestati.