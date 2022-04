Cirò Marina, Campagna uova solidali 2022 promossa dall’Associazione onlus Giulia Marinello “Amore senza fine”

In occasione della Santa Pasqua, l’Amministrazione Comunale, grazie alla sensibilitá ed allo straordinario impegno della Consigliera delegata alle Associazioni Francesca La Rocca, ha inteso sostenere la Campagna uova solidali 2022 promossa dall’Associazione onlus Giulia Marinello “Amore senza fine”.

Il ricavato -afferma il Sindaco Ferrari- sarà utilizzato per l’acquisto di un “Vyntus SPIRO turns any PC into a precision spiromete” e di altre attrezzature ed apparecchiature elettromedicali da destinare all’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone reparto Pediatra.

Siamo certi che la sinergia tra le Istituzioni ed il mondo delle Associazioni attivi un processo virtuoso che consente di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi ed utili alla collettività!