Pellegrini: “Vergognoso! L’allenatore del Bodo ha aggredito il nostro preparatore dei portieri” La rabbia del capitano: “Sono ancora scosso: prima gli ha detto qualcosa e poi lo ha aggredito in maniera forte. Vogliamo mandarli a casa anche per quello che fanno fuori dal campo”: La polizia sta indagando, non si escludono denunce

