“Un c’è pacia nta l’olivi” Pasquetta 2022, la 19^ edizione lunedi 18 aprile nelle campagne di Cirò

L’Associazione Culturale “Le Quattro Porte”, in collaborazione con il Comune di Cirò, il patrocinio della Provincia di Crotone i Comuni di Cirò Marina e Crucoli, presenta la manifestazione prevista per lunedì 18 Aprile: “UN C’È PACIA NTA L’OLIVI” Pasquetta 2022 giunta alla Diciannovesima edizione, dedicata alla memoria del socio Massimo Papaianni, prematuramente scomparso nel 2013. Un evento da trascorrere insieme in uno scenario unico immerso tra ulivi millenari, presso località Frandina nelle campagne di Cirò, a partire dalle ore 11:00 lasciandoci coinvolgere da tante emozionanti novità. Durante la giornata sarà estratta una crociera MSC dalla durata di 8 giorni nel Mediterraneo, omaggiata dall’ agenzia Svago Viaggi e Turismo di Cirò Marina. Questo il ricco programma della manifestazione: Zona Pic -Nic immersa nel verde tra gli uliveti con area dedicata a Bar e Food; dalle ore 12:00 musica itinerante con il gruppo folcloristico “Sona a Tarantella”; dalle ore 14:30 esibizione di Davis Muccari e la sua Band, a seguire si esibirà il gruppo musicale “Folk N’Rool” . L’Associazione culturale “Le Quattro Porte” ringrazia Calabria Sona, Marasco Comunicazione e tutti coloro hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Rilanciare e far riscoprire le tradizioni, attraverso la valorizzazione delle risorse artistiche, musicali, culturali, gastronomiche e naturalistiche del territorio, riproporre il ritmo incalzante delle musiche popolari per festeggiare assieme la Pasquetta – Sono, questi, gli obiettivi dell’evento “Un c’è pacia nta l’olivi” dell’associazione “Le Quattro Porte “ presieduto da Pier Luigi Murgi.