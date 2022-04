Il videoclip “U Vinu di Cirò” di Cecè Barretta, presentato a Torre Melissa

Il nuovo brano e videoclip, realizzato dall’Artista Cecè Barretta dal titolo “U Vinu di Cirò” è stato presentato mercoledì 6 Aprile alle ore 10.30 presso la Torre Aragonese di Torre Melissa. All’evento hanno partecipato il Presidente della Provincia di Crotone nonché Sindaco di Cirò Marina (Sergio Ferrari), i Sindaci di Cirò (Francesco Paletta), Strongoli (Sergio Bruno), Rocca di Neto (Alfonso Dattolo), Melissa (Raffaele Falbo), il Presidente del Gal Kroton (Natale Carvello) ed il Presidente delle UNPLI Crotone Giovanni Fabiano.

L’ultimo lavoro di Cecè Barretta è una canzone allegra, moderna e ritmata, una canzone che riesce a racconta attraverso il territorio cirotano con la sua bellezza, il suo mare cristallino, i suoi profumi, il suo cibo e la sua gente, tutta la Calabria. La capacità di questo grande Artista diventato famoso e conosciuto non solo in Calabria ma anche in tutto il mondo è quello di riuscire a trasformare in canto tutto ciò che vede, un vero Ambasciatore della nostra terra.