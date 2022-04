Mourinho: “La Roma ha meritato. Champions? Noi non ci siamo”. Poi le scuse a Nicola

Mourinho: “La Roma ha meritato. Champions? Noi non ci siamo”. Poi le scuse a NicolaIl tecnico giallorosso: “Nel secondo tempo cambi decisivi. Dalla mia panchina qualcuno ha detto “andate in B”, chiedo scusa. La Juve è troppo forte per perdere così tanti punti e rimetterci in corsa”

