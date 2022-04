Calcio a 5, campionato Futsal Serie D: Cariatese vs Real Krimisa 2-6

Vittoria e sorpasso Pasqua da capolista per il Real Krimisa.

Domenica 10 Aprile si è svolto nei campi del centro sociale di Cariati, lo scontro al vertice tra le prime due della classifica del girone A di serie D di Calcio a 5 La Sportiva Cariatese e scesa in campo con i portieri Torchia S. e Malara ed i giocatori di movimento Russo, Montesanto, Lo Gullo Montesanto L., Sicignano, Torchia D., Pirillo, Forciniti, Amodeo e Mangone, mentre il Real Krimisa schierava i portieri Benevento e Gentile ed i giocatori di movimento Bastone, De Bertolo S. Spagnolo, Fuscaldo, Ceravolo, Mummolo, De Bertolo G. Ismaili.

Il Match da ragione ai ragazzi di mister Le Rose che battono i padroni di casa con un perentorio 6:2 grazie alle reti di Ceravolo, De Bertolo G., Spagnolo e la tripletta di Mummolo.

La partita si è svolta nel massimo fair play e rispetto reciproco tra due compagini, che prima di essere avversarie, sono Amici.

Vittoria importantissima, che permette al Real Krimisa di sopravanzare la compagine cariatese ed ad isolarsi al primo posto in classifica con 35 punti seguono i due team cariatesi (La Sportiva Cariatese e Folgore ) a 33 punti.

Alla ripresa del campionato (che si fermerà per la sosta pasquale) in data 23 aprile, il Real Krimisa, tra le mura amiche della struttura “Eurogol” di località Difesa Piana, dovrà affrontare il Futsal Acri, reduce dalla bella vittoria per 8:2 contro il San Lucido, si invitano i cittadini ed appassionati a riempire gli spalti.