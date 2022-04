Corsa, 5° posto per la “Cirò Marina che Corre” alla 34esima edizione della Vivicittà a Bari

Domenica 10 aprile 2022 l’ASD Cirò Marina che Corre ha partecipato a Bari alla 34esima edizione della Vivicittà, storica manifestazione podistica internazionale sulla distanza dei 10 km, manifestazione prevista in ben 42 città Italiane e in altre 18 nel resto del mondo. Un evento podistico unico nel suo genere, organizzato dal Comitato UISP territoriale di Bari, dove hanno preso parte quasi 4000 partecipanti che sono tornati ad animare le strade di Bari dopo due anni di assenza per le restrizioni legate al Covid. Sono state ben dodici gli atleti della “Ciro’ Marina che Corre” che hanno contribuito a portare i colori sociali della cittadina Ionica in Puglia, e grazie alla brillante prestazione del giovane atleta Ucraino Adrii Kutsenko si sono aggiudicati anche un meritato quinto posto nella gara non competitiva. Dei nostri erano presenti, Ida Cardace, Abdallah Samira, Luisa Rennis, Silvia Aloisio, Sebastiano Messina, Giacinto Lamberto, Manuel Agresti, Mariano Salerno, Cataldo Strumbo, Scarpelli Antonio e Luigi Capitò, tutti con ottimi piazzamenti in ordine di arrivo, su un percorso molto tecnico con continui saliscendi. La manifestazione è stata dedicata all’Ucraina ed i colori della bandiera della pace sono stati il simbolo dell’evento che hanno colorato l’enorme striscione di partenza e i pettorali dei partecipanti. Tutti pronti per vincere nel segno della pace e della solidarità con in testa l’abbraccio ideale nei confronti del popolo ucraino martoriato in questi giorni dalla guerra. Questa 34esima edizione di Vivicittà si è chiusa con le vittorie di Alessandro Marangi in campo maschile e Rebecca Volpe nella categoria donne. Gli oltre quattromila iscritti che hanno preso parte alla doppia competizione, da 10 e da 4 chilometri sono partiti e arrivati al parco 2 Giugno, nonostante il forte vento di maestrale e il nubifragio caduto in prima mattinata.