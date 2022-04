Nasce a Cirò Marina il “Consorzio Italy – Wine e Food”, presidente Carmine Scrivano

Nasce a Cirò Marina il “Consorzio Italy – Wine e Food”. La collaborazione e la condivisione degli intenti fra diversi operatori del settore agro alimentare, ha fatto sì che nascesse questo nuovo impegno commerciale e di promozione delle specialità calabresi nella nostra città. A darne comunicazione il neo presidente dello stesso Consorzio, Carmine Scrivano che sarà affiancato dal vice presidente, Elisa Brittelli e dal segretario, Francesco Zito. Del neo consorzio ne fanno parte: Valle Fiore (S.Giovanni in Fiore), Le Bontà di Calabria (Cirò Marina), Vini Zito (Cirò Marina), Pasta Longobucco (Corigliano), Val D’Esaro, Salumificio Caputo (Casabona), Clemì aranciata (Corigliano), Azienda Agricoila Brittelli, Passarò Liquori (Scalea), Locanda 5 pani (Bisignano), Azienda Agricola Fontana (Corigliano), Azienda Agricola Patea (Brancaleone), Azienda Tipica (Cosenza), tutte aziende unite da già precedenti rapporti e legati dallo stesso obiettivo: “promuovere e valorizzare i prodotti tipici Calabresi. Per questo la decisione di costituire un consorzio, percchè, oggi fare rete significa avere maggiore forza contrattuale e possibilità di aprire e aggredire mercati regionali, nazionali e all’estero. I prodotti commercializzati, come ci dichiara il presidente, sono tutti di nicchia e fuori dalla grande distribuzione. Una scelta, quella di creare un consorzio, che permetterà ad imprenditori ed imprese diverse di stabilire un rapporto di mutua collaborazione per soddisfare bisogni che diversamente da soli, sarebbe difficile raggiungere.

