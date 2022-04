Pioli: “Ci manca il guizzo. Il rigore su Theo? Non parlerò mai più degli arbitri”Il tecnico rossonero insoddisfatto per lo 0-0 col Toro: “A fine gara ho detto a Doveri che è inutile assegnare tanti minuti di recupero se non si fa nulla per dare ritmo alla partita”

