Il Kiwanis Club di Cirò Marina Apollo Aleo premia il Questore Nicola Alfredo Parisi alla XXVII edizione del Premio We Build “Franco Mignolo”

Questore Parisi

Si è svolta domenica 10 aprile la XXVII Edizione del Premio We Build “Franco Mignolo” 2022, nella rinomata cornice dell’Hotel San Francesco di Rende, alla presenza del Governatore Angela Catalano, del Luogotenente Francesco Vollaro e del presidente del Kiwanis Club Cosenza Rosellina Barone che ha avuto l’onore di ospitare i soci della Divisione Calabria 12 Magna Grecia. L’evento è stato presentato dal docente e giornalista Sergio Tursi Prato. I club e i loro presidenti hanno individuato e premiato anche quest’anno, come da tradizione, i figli migliori della nostra Calabria, che attraverso il loro fattivo operato e il loro talento, hanno fatto valere le loro doti di eccellenza, distinguendosi per l’impegno e la passione che ne hanno caratterizzato l’azione. Il Kiwanis Club di Cirò Marina Apollo Aleo, presieduto dall’architetto Antonio Francesco Amodeo, ha deciso di riconoscere l’operato e l’encomiabile carriera del Questore Nicola Alfredo Parisi, nato a Cirò Marina, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli, negli anni ha ricoperto ruoli di grande rilievo all’interno del corpo della Polizia di Stato, dapprima come Dirigente della Squadra Volante, della Squadra Mobile, della DIGOS, e della Divisione Anticrimine. Primo Dirigente della Polizia di Stato dal 2006 e poi Dirigente Superiore dal 2016, negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Questore della città di Biella, è stato anche Direttore della II Zona di Polizia di Frontiera per la Lombardia. Attualmente è Questore di Cuneo. Dal 2020 insignito dal Presidente della Repubblica dell’Onorificenza di Commendatore, Parisi ha preso parte alla premiazione in collegamento web, per sopraggiunti motivi di lavoro, ha ringraziato i presenti in sala, il Presidente Amodeo e tutte le autorità Kiwaniane alle quali ha rivolto un pensiero, con grande spirito di autenticità e ironia, dicendo che “se tutte le persone operassero nel mondo come voi, non ci sarebbe di certo bisogno di persone come noi”. L’idea e l’immagine di un uomo orgoglioso del suo lavoro e che continua a lottare quotidianamente con e per la giustizia, combattendo in prima linea. Un professionista che, nonostante abbia raggiunto in questi lunghi anni di carriera notevoli successi e traguardi, non ha dimenticato le sue origini e la sua amata Cirò Marina, dove torna appena può e dove vivono come dice lo stesso “i suoi affetti più cari”, gli stessi che ha affettuosamente ringraziato e salutato, i suoi fratelli Dario e Silvio Parisi e sua cognata Elena Malena presenti per ritirare il premio in sua rappresentanza. Un servitore dello Stato che ha onorato il suo ruolo e le sue funzioni sempre con fierezza e nel pieno spirito di sacrificio e di integrità morale. Premiati nel corso della manifestazione anche lo storico Giuseppe Russo per il club di Castrovillari; il Direttore Generale di DeA Capital Estate Roberto Schiavelli; la Chimica e ricercatrice di fama mondiale Evelina Colacino; Il Professore Giuseppe Novelli, genetista e accademico italiano, rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Giuseppe Bono Amministratore Delegato di Fincantieri.