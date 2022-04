La Ciminiera presenta: Un inedito “Prontuario Alfabetico” longobucchese, manoscritto del XIX sec. ad uso pratico conservato a Cirò Marina

Il Dossier di Mario Dottore e Antonio Cortese. Progetti editoriali del Centro Studi Bruttium di Catanzaro e in collaborazione con la sede Provinciale di Crotone.

L’esame di un raro ed inedito ” Prontuario Alfabetico” longobucchese/calabrese ad “uso pratico”, manoscritto del XIX sec., attualmente conservato a Cirò Marina, Kr, nell’Archivio storico dell’Azienda Dottore, in via Taverna, costituisce il nucleo fondante di una ricerca storica, d’ampio respiro culturale, realizzata dal Centro Studi Bruttium di Catanzaro.

Altresì, la presente edizione si associa, sequenzialmente e con carattere di complementarietà, a quella dal titolo “Civiltà Mediterranee ed Orizzonti Linguistici in terra Calabra” pubblicata dal Centro Studi Bruttium di Cz e da “IL CIROTANO” del 17.03.u.s.

Lo studio che lascia il singolare documento ottocentesco, ovviamente, aperto a più approfondite e specifiche indagini, soprattutto filologiche, si configura, di primo acchito ed in larga misura, come un testo che anticipa, per molti aspetti, secondo gli autori, quegli studi linguistici portati in auge da tanti nostri autorevoli ricercatori anche calabresi, nonché dall’illustre professore germanico Gerhard Rohlfs.

L’analisi del manoscritto, inserito in un più ampio e pertinente contesto di rivisitazione di testi antichi conservati sempre a Cirò Marina, ha permesso di costruire, inoltre, un suggestivo percorso interdisciplinare.

Di fatto, da questo iter di ricerca bibliotecaria sono emerse per di più, notizie significative sul suo compilatore, la sua famiglia ed il territorio di provenienza, con

particolare riferimento alla bella ed antichissima cittadina di Longobucco, olim Themesen, sita nell’alta valle del fiume Trionto, Cs.

Si precisa, ovviamente, che il materiale, con uno scopo prettamente didattico-culturale può essere scaricato, gratuitamente, per la provincia di Crotone, sul sito della “Ciminiera ieri oggi e domani” e de ” il Cirotano“.