Oggi, martedì 12 aprile: in 51 Comuni della Calabria parte la rivoluzione della tv digitale di ultima generazione (dvb-t2)

Per continuare a vedere l’intera offerta tv – nei casi in cui la procedura non avviene automaticamente – si dovrà effettuare la risintonizzazione degli apparecchi televisivi. La programmazione regionale della Calabria sarà comunque sempre visibile sul canale 821. I Comuni che saranno coinvolti domani alle operazioni di ricollocazione delle frequenze sono: -Acri – Albidona – Alessandria del Carretto – Amendolara – Bocchigliero – Calopezzati – Caloveto – Canna – Carfizzi – Cariati – Casabona – Castroregio – Cerchiara di Calabria – Cirò – Cirò Marina – CoriglianoRossano – Cropalati – Crosia – Crotone – Crucoli – Cutro – Francavilla Marittima – Longobucco – Mandatoriccio – Melissa – Montegiordano – Nocara – Paludi – Petronà – Pietrapaola – Plataci – Rocca di Neto – Rocca Imperiale – Roseto Capo Spulico – San Cosmo Albanese – San Demetrio Corone – San Fili – San Giorgio Albanese – San Giovanni in Fiore – San Lorenzo del Vallo – San Nicola dell’Alto – Santa Severina – Santa Sofia d’Epiro – Scala Coeli – Scandale – Spezzano Albanese – Terranova da Sibari – Terravecchia – Trebisacce – Umbriatico – Vaccarizzo Albanese. Per maggiori informazioni: sito web: nuovatvdigitale.mise.gov.it Call center: 06 87 800 262 – WhatsApp: 340 1206348 (attivi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20).

PIANO NAZIONALE ASSEGNAZIONE FREQUENZE