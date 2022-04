Plusvalenze, chiesti 12 mesi di inibizione per Agnelli, 16 per Paratici e 8 per Nedved

Plusvalenze, chiesti 12 mesi di inibizione per Agnelli, 16 per Paratici e 8 per NedvedÈ iniziato il processo davanti al Tribunale federale. La Procura vuole pesanti squalifiche per la dirigenza Juve, al club 800 mila euro di multa. Richiesti anche 11 mesi e 5 giorni per De Laurentiis e 329 mila euro al Napoli. Sotto accusa altri nove club tra cui Samp, Empoli e Genoa, ma a tremare sono Pisa e Parma che rischiano sanzioni pesanti che partono dalla penalizzazione di punti in classifica

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>