Cirò Marina, riapre la Biblioteca comunale “Angolo Lions” con il progetto lettura i Lions divulgano la cultura

Da quasi trent’anni il Lions Club Cirò Krimisa si dedica costantemente al servizio del territorio, con particolare attenzione all’opera di divulgazione della cultura, da sempre considerata prioritaria, grazie anche all’attività promossa intorno alla Biblioteca “Angolo Lions”, sita in Cirò Marina, via Libertà, presso la Biblioteca Comunale, e adiacente all’edificio della scuola primaria “Filottete”, che finalmente riapre, dopo due anni di forzata sospensione del servizio, in seguito all’applicazione della normativa anti Covid.

L’apertura al pubblico sarà effettuata nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, e di mattina su richiesta delle scuole di ogni ordine e grado. Tutti potranno usufruire del servizio di prestito dei libri, e delle diverse attività di lettura e di cineforum, offerte dai soci Lions, affiancati da numerosi volontari, che si adoperano da decenni per attuare un ricco programma di incontri, stilato anche per il corrente anno sociale ma purtroppo slittato a causa dell’andamento pandemico.

Se è vero che le opere più importanti sono quelle che non si vedono ma si costruiscono nel tempo, poiché aiutano a promuovere l’intelligenza e la capacità di leggere e di comprendere meglio anche la realtà circostante, attraverso la lettura dei libri, per realizzare queste opere serve tanta determinazione, come quella dei Soci del Lions club di Cirò Marina, che hanno continuato ad indicato la lettura come forma di conoscenza in una realtà come quella attuale, ormai dominata dalla tecnologia.

Con l’inaugurazione della Biblioteca Angolo Lions, avvenuta in data 01 marzo 2013, l’amministrazione comunale di allora, e l’associazione di servizio lionistica, stipularono un patto educativo con il quale il sindaco, Roberto Siciliani e il presidente di club Mario Patanisi, si impegnavano a lavorare in sinergia, con l’obiettivo primario di rilancio della cittadina, al fine di contribuire a costruire sul territorio una serie di presidi sociali educativi finalizzati alla tutela dei beni comuni, e facendo altresì, comprendere la valenza della cultura. Nasce così un ambizioso “Progetto Lettura” che si assume l’arduo compito di diffondere questo splendido “vizio”, attraverso l’esaltazione di principi come educazione ed alfabetizzazione, uniche chiavi possibili per educare la società, in una realtà dove i libri e i giornali sono sempre meno “compagni di viaggio”, e con l’intento di farlo anche attraverso i social network per attirare soprattutto i più giovani. La sinergia si allargò fino a conglobare nel progetto la Regione Calabria che partecipò regalando un libro per ogni nato nell’anno 2013 e l’ordine dei medici pediatri, tra i quali i soci pediatri del club, che aprirono le porte dei loro ambulatori ai libri, coinvolgendo anche i più piccoli attraverso la sensibilizzazione dei genitori: perché in ogni libro è contenuto un regalo, in ogni pagina un insegnamento che fa della lettura un bene prezioso. Leggere fa bene, stimola la fantasia, ed avere gli strumenti per farlo attraverso una biblioteca che presta libri a chi non può permettersi di comprarli è il servizio più prezioso che si possa rivolgere alla propria terra, un dovere solidale: ogni libro, ogni pagina contribuiscono a renderci migliori. Innumerevoli sono state le attività offerte dall’Angolo Lions nel corso degli anni, molte di esse mirate all’autofinanziamento ed alla raccolta fondi per implementare sempre più il numero di libri. Soprattutto con i tornei di burraco sono stati comprati più di 3000 libri, attualmente custoditi negli scaffali della biblioteca, a cui si aggiungono le numerose donazioni di privati cittadini e di enti pubblici e dei soci del club, che hanno permesso non solo l’acquisto di libri ma anche dell’arredamento delle diverse sale. Oltre ad una sala principale, dotata di tavoli per la lettura in sede dei libri, distribuiti per fasce d’età e generi letterari: dalla narrativa per ragazzi, alla narrativa per adulti, alla saggistica, alle guide e viaggi e tanto altro ancora, non mancano volumi su temi specifici come l’ambiente, la memoria, la violenza sulle donne, e tante collane per gli adolescenti e volumi per i piccolissimi, custoditi in una saletta dedicata ai bimbi ed arredata con banchetti, sedioline, armadietti, materiali di cancelleria, cartelloni colorati…

Infine, la sala Cineforum, un autentico gioiello che in origine fungeva da mensa, e consisteva in una sala alquanto grigia e spoglia, ma completamente ridipinta ad opera di artisti locali che hanno contribuito con murales, trompe l’oeil e personaggi dei più famosi cartoons e corredata di una discreta cineteca, un proiettore, uno schermo e 60 poltroncine con bracciolo, tutti acquistati dai Soci, per completare il quadro dell’offerta culturale messa in atto dal Club.

Risulta arduo riassumere in poche righe l’enorme lavoro fatto dai Lions nel tempo, la loro dedizione, la ricerca certosina, la catalogazione di tutti i libri ad opera di soci e volontari animati dall’amore per la lettura e dalla volontà di offrire un’opportunità ai nostri ragazzi, soprattutto a coloro che provengono da contesti socio-culturali a volte privi di mezzi.

La Biblioteca è stata sede di importanti eventi culturali, che hanno coinvolto ragazzi di ogni fascia di età.

E così la prima edizione di “Libri a spasso” ha visto partecipi tutti i bambini delle scuole primaria e infanzia, aprendo la stagione degli eventi, continuata poi con molteplici appuntamenti annuali: dalla Notte dei racconti a varie edizioni di Libriamoci o al Maggio dei Libri o alla celebrazione della giornata dell’alfabetizzazione e dei diritti per l’infanzia, per citarne solo alcuni, che hanno esteso la partecipazione ad intere classi degli Istituti Scolastici del territorio nei vari gradi di istruzione. “L’incontro con l’autore” ha portato in biblioteca alcuni nomi celebri della narrativa contemporanea, e con la realizzazione di un fitto programma di lettura e di cineforum, sono state affrontate spesso tematiche specifiche che hanno trovato spazio per discussioni e riflessioni sull’argomento, grazie all’impegno dei Soci che hanno coinvolto piacevolmente i ragazzi: la Giornata della Memoria, l’8 Marzo, il Bullismo, l’ambiente. Con la presidenza della socia Vincenza Alessio è stata attivata la sezione del Libro Parlato, un servizio unico in Calabria, per offrire la possibilità di godere della lettura anche agli ipovedenti, ed alleviarne la solitudine, perché i libri, se amati, sanno essere compagni unici e insostituibili di processi di una forte crescita culturale.

Negli anni sono stati presi in prestito centinaia di libri, sono passate centinaia di persone, adulti, giovani, bambini, che hanno sostato nella biblioteca trovando ristoro ed accoglienza, aprendo un libro e brandendolo come unica arma possibile contro l’ignoranza. Sono impressi nella mente di tutti noi che li abbiamo voluti e vissuti, quei momenti di bellezza leggiadra che ci auguriamo tornino ad essere presto quotidianità: le scolaresche accompagnate dai loro docenti che animano le mattinate, o nel pomeriggio, frotte di bimbi portati dai loro genitori, a cogliere l’opportunità di fruire di letture interattive, discussioni guidate, proiezioni di film, secondo le fasce d’età degli utenti e i vari periodi dell’anno con le relative celebrazioni.

È importante che tutto questo riprenda con più vigore ed in maniera continuativa. La presenza della Biblioteca – Angolo Lions consente a tutta la cittadinanza di poter accedere ai suoi locali, compresa la sala di Cineforum che favorisce l’incontro con i giovani studenti e la collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio, attraverso il cinema e il dibattito, attuando l’azione progettuale lionistica di incentivare alla lettura e di condividere con tutte le agenzie educative gli intenti di diffusione e promozione della cultura, per costituire l’anello di congiunzione tra le diverse generazioni a confronto.

Un bambino che legge sarà un uomo migliore, per tale motivo l’auspicio dell’Angolo Lions del club Cirò Krimisa, del Presidente Gianni Gentile, e dei Soci tutti, che ne ribadiscono a gran voce l’importanza per la crescita culturale di tutto il nostro territorio, è di continuare ad accogliere tutti coloro che non possono prescindere dall’amore per i libri e per la lettura. WE SERVE

Filomena Zungri