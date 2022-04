Crotone, tamponamento a catena sulla SS 106 in località Passo Vecchio

Nella mattinata di oggi alle ore 8:40 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Crotone è intervenuta per Incidente stradale sulla S.S. 106, nei pressi del Centro Commerciale “Le Spighe”.

All’arrivo sul posto vi era un tamponamento a catena, coinvolte tre autovetture, da una di queste, alimentata a GPL, fuoriusciva pericolosamente il gas.

Fortunatamente nessun ferito ma tanta paura visto l’orario ed il traffico.

La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza le autovetture e la zona circostante.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.