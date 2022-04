presidente Francesco Giampaolo

Asd San Luca 1961 milita in serie D, una grande squadra che ha portato con coraggio e determinazione al raggiungimento di tanti obbiettivi uno tra tanti è l’impresa di segnare 134 reti in una stagione e infrangere un record durato quasi 80 anni. Domenica 28 Aprile 2019 sarà ricordato come il giorno in cui il San Luca ha riscritto la storia del calcio italiano. Con un 22-5 all’Aurora Reggio nello stadio Corrado Alvaro, il San Luca incide il proprio nome negli annali del calcio. Sono 134 i goal segnati alla fine di questo campionato di Promozione che consentono al San Luca di superare le 125 marcature siglate nella stagione 1947-48 dal Grande Torino in un campionato di Serie A a 21 squadre. Ennesimo record infranto dalla corazzata giallorossa che chiude il campionato da imbattuta con una media gol pari a 4,46 gol/partita e con la media di una marcatura segnata ogni 20,14 minuti di gioco. Numeri da capogiro realizzati da un attacco devastante che vede Carella e Bruzzaniti chiudere la stagione a parimerito con 30 reti a testa, seguiti da Romero a quota 20. Un altro record che vogliamo ricordare è di una vittoria in serie D da parte del San Luca dove ha visto giocare nella propria rosa nove giocatori del proprio paese, un particolare unico al mondo in una categoria professionista. Il presidente Francesco Giampaolo una grande persona e un grande professionista che è riuscito a dare il piacere insieme a tutta la società di giocarsi i play off al San Luca appena promossa in serie D. Una grande soddisfazione per tutto il paese che unito alla squadra da grande forza incoraggiando la società e i ragazzi a non arrendersi mai