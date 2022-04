Inter, ecco il vice Brozovic. Il Psg libera Paredes e l’affare è low cost

Inter, ecco il vice Brozovic. Il Psg libera Paredes e l’affare è low costI nerazzurri vogliono un altro titolare in mediana. L’argentino torna nel mirino: in scadenza nel 2023, da Parigi può partire per 15 milioni. E lui vuole l’Italia

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>