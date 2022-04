Nicodemo Arnoni entra nella top ten su 800 maestri pizzaioli alla 29^ edizione del campionato mondiale di pizza Napoletana S.T.G.

Alla ventinovesima edizione del campionato mondiale di pizza Napoletana S.T.G. (specialità tradizionale garantita), svoltosi a Parma nei giorni scorsi, ancora una volta, Nicodemo Arnoni, oramai noto pizzaiolo e bandiera della nostra città nel settore, si è esaltato entrando nel top ten. Infatti su 800 maestri pizzaioli provenienti da tutta Italia e da oltre quaranta paesi europei ed extra europei, la sua pizza è risultata fra le più apprezzate dalla giuria. Un orgoglio calabrese e locale che mette in evidenza, ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che anche nella nostra terra di Calabria, si possono raggiungere traguardi e affermazioni importanti, frutto di studio, lavoro e passione. 70 grammi di pomodoro s.marzano, 100 grammi di bufala campana, 5 grammi di olio d’oliva, 200 grammi si impasto ed ecco che la pizza, anche se non cotta in un forno a legna, prende forma e gusto. Un eccellente volano promozionale per Cirò Marina, per la nostra Calabria, che Nicodemo, con la sua passione e il lavoro, supportato come sempre dall’intera famiglia, porta in giro per l’Italia e che, come ci dà notizia, continuerà a portare fuori regione, precisamente a Roma, il 26 aprile prossimo per il campionato di “Pizza senza frontiere” . Un’ulteriore occasione per promuovere il nostro territorio e per cercare di aumentare il suo personale score professionale, in continua ascesa.