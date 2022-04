Servizio di Emodinamica nell’Ospedale di Crotone – Il Presidente Ferrari molto fiducioso

In queste settimane si sono succeduti diversi incontri per attenzionare la necessità di realizzare, nell’Ospedale di Crotone, un servizio di emodinamica interventistica al fine di poter garantire il corretto trattamento medico (angioplastica primaria) alla patologia ischemica acuta coronaria (infarto miocardico).

Ciò che mi rende molto fiducioso è la straordinaria attenzione e sensibilità del Governatore Occhiuto nei confronti del nostro territorio e dell’intera Calabria.

La struttura Commissariale è al lavoro in maniera molto determinata e presto, sono convinto, il nostro territorio potrà ottenere il raggiungimento di un tanto atteso, meritato e straordinario obiettivo!