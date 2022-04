Cirò Marina, donato Spirometro di ultima generazione alla pediatria dell’Ospedale di Crotone grazie all’associazione Giulia Marinello e l’amministrazione comunale

In occasione delle festività Pasquali, l’associazione Giulia Marinello “amore senza fine” in collaborazione con l’amministrazione comunale di Ciro’Marina, hanno donato alla Pediatria uno Spirometro di ultima generazione. Strumento importante x la valutazione della funzionalita’ polmonare dei bambini ,affetti da patologie respiratorie. Alla consegna hanno partecipato la Presidente Stefania Viggiani dell’ associazione, il vice sindaco Pietro Mercuri con delega alla sanità, in sostituzione del Sindaco Sergio Ferrari assente x impegni istituzionali,la consigliera Francesca La Rocca con delega alle associazioni e il Direttore del DIMI dott.Bagala’.Il Direttore ff Anastasia Cirisano nell’esprimere profonda gratitudine per l’importante donazione ,ha augurato a tutti i presenti una Santa Pasqua.