Cirò Marina, gli alunni del Wojtyla al forno “Barone 00” per imparare la ricetta delle “cozzupe calabresi”

Nella giornata di mercoledi 13 aprile, le quinte A-B del plesso Wojtyla, si sono recati al forno del panificio “Barone00” per un laboratorio didattico per imparare la ricetta classica delle Cozzupe Calabresi. Marco il titolare, -afferma la Maestra Maria Notaro- con non poca commozione, ha raccontato ai bambini di aver deciso di lasciare gli studi universitari per dedicarsi, insieme ai fratelli, a realizzare il sogno di loro padre Giuseppe Barone, subito dopo la sua improvvisa dipartita in seguito ad un infarto.

Superando la commozione del ricordo, Marco ha sapientemente spiegato la ricetta delle cozzupe permettendo ai bambini di ”mettere le mani in pasta” e di manipolare l’impasto per farsi la ”cozzupa” personalizzata.

Mentre i dolci nostrani cuocevano in forno, ha offerto loro un trancio di pizza squisita. Ha parlato loro del pane, delle farine, cose che lui stesso ha dovuto studiare da tre anni a questa parte.

I bambini hanno seguito con entusiasmo le lezioni dell’imprenditore e siamo certi che mai dimenticheranno questa esperienza, ma soprattutto la storia di Marco e dei fratelli perchè il loro papà continua a vivere nel sogno che loro hanno realizzato con e per l’amore per lui.

I bambini dopo la bella passeggiata si sono recati al “Lucy’s Bakery” la pasticceria sul lungomare dove hanno gustato i magnifici cornetti e poi hanno fatto una partita sulla spiaggia dell’Hotel Ranch. Erano entusiasti, dopo il lungo periodo di lockdown e chiusura, questa prima uscita è stata davvero”liberatoria”, cominciando cosi a tornare alla normalita’apprezzando anche le piccoli grandi cose della nostra meravigliosa citta’: le tradizioni, il gusto… Il mare