“Estate in Blu” a Cirò Marina, 30 mila euro finanziati dalla Regione per valorizzazione e promozione del territorio

“Estate in Blu”: A fronte di un progetto redatto dall’Amministrazione comunale di Cirò Marina guidata dal sindaco Sergio Ferrari, Assessorato al Turismo finanziati per il comune 30 mila euro per valorizzazione e promozione del territorio.

La Regione Calabria, -afferma l’Assessore al Turismo Virginia Marasco- grazie all’Assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso, ha stanziato 450mila euro per le località Bandiera Blu della Calabria.

Cirò Marina partecipa e si accinge a programmare le iniziative redatte nel progetto! Un importante aiuto per la realizzazione di eventi aventi ad oggetto la valorizzazione del programma Bandiera Blu che sarà a corollario della programmazione estiva con altre proposte.

A breve -conclude Marasco- tutti i dettagli di questa grande estate Calabria Straordinaria-Cirò Marina Straordinaria! Noi ci siamo e stiamo lavorando!!! Concretezza