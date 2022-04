MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – GRADUATORIA (scad. 15 maggio 2022)

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due

posti di personale non dirigenziale, profilo professionale di

funzionario amministrativo – giuridico – contabile, esperto in

lingua slovena, area funzionale III, a tempo indeterminato, per

l’Ufficio speciale – istruzione in lingua slovena e bilingue

sloveno italiano, dell’Ufficio scolastico regionale per il

Friuli-Venezia Giulia.

(22E04376)

continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>