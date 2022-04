Nainggolan: “Io, le bottigliate di Spalletti, l’amore per Roma, il mercato… vi dico tutto”Il belga oggi gioca nell’Anversa, ma non esclude un ritorno in Italia: “Sto bene, posso dare ancora molto. Mi rivedo in Barella, ma io segno di più…”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>