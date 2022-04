Nicolò protagonista, ma per Mou non è indispensabile: e la Juve resta alla finestra

Nicolò protagonista, ma per Mou non è indispensabile: e la Juve resta alla finestraIl 22enne della Roma è tornato a incantare con la tripletta contro il Bodo Glimt, ma il suo rinnovo è in stallo e i bianconeri busseranno alla porta giallorossa: lo Special One lo ritiene sacrificabile

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>