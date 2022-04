Roma avanti, Mou sa come si fa. Atalanta, il ciclo non è finito

Roma avanti, Mou sa come si fa. Atalanta, il ciclo non è finitoLa Roma supera il Bodo 4-0 e approda in semifinale di Conference League dove affronterà il Leicester. Saluta, invece, l’Europa League ai quarti l’Atalanta sconfitta 2-0 a Bergamo dal Lipsia. Il commento del direttore della Gazzetta, Stefano Barigelli, in studio con Michela Cuppini.

