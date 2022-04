Tre squilli piegano lo Spezia: l’Inter va con il minimo sforzo e torna prima per qualche ora

Tre squilli piegano lo Spezia: l’Inter va con il minimo sforzo e torna prima per qualche oraInzaghi non fa turnover, i suoi soffrono all’inizio dei due tempi ma piazzano i colpi vincenti al momento giusto con Brozovic, Lautaro e Sanchez. Milan, scavalcato, ora in campo col Genoa

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>