Caos allo Stadium: doppio rosso per il Bologna, ma la Juve protesta per il rigore non dato

Caos allo Stadium: doppio rosso per il Bologna, ma la Juve protesta per il rigore non datoIl contatto tra Soumaoro e Morata, secondo l’arbitro Sacchi, richiamato dal Var, avviene al limite. Espulso il difensore per il fallo e Medel per proteste. Alle stelle la punizione di Vlahovic

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>