“Come il Papa”, “Dategli un posto in società”: social in delirio per Alex

“Come il Papa”, “Dategli un posto in società”: social in delirio per Del PieroOspite speciale all’Allianz Stadium, per assistere al match tra Juve e Bologna: l’ex capitano bianconero, Alex Del Piero, dieci anni dopo l’emozionante addio al calcio. Sui social i tifosi impazziscono per lui…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>