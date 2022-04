Vlahovic salva la Juve al 95′: contro il Bologna (che finisce in 9) è 1-1 tra le polemiche La rete nel recupero del serbo pareggia quella di Arnautovic: caso da Var nel finale per un rigore non dato per intervento di Soumaoro su Morata, che è costato però due espulsioni agli ospiti

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>