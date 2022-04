Corsa Champions, 5 turni alla fine (ma non per tutti): il calendario e le sfide clou

Corsa Champions, 5 giornate alla fine (ma non per tutti): ecco il calendario L’Atalanta è molto indietro rispetto alla concorrenza, ma ha giocato due partite in meno di Juve e Lazio. I bianconeri hanno due scontri diretti con Lazio e Fiorentina, ma anche un piccolo margine di vantaggio da gestire

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>