“Omosessuali nello sci? Uomini no, devono fare la Streif…”. Goggia scatena polemiche, poi si scusa

“Omosessuali nello sci? Uomini no, devono fare la Streif…”. Goggia scatena polemiche, poi si scusaIn un’intervista al Corriere della Sera uscita infelice della campionessa bergamasca: “Tra le donne qualcuna c’è, ma i maschi devono fare la discesa di Kitzbuhel…”. E poi sui transgender che gareggiano con le donne: “Hanno caratteristiche fisiche diverse, non è giusto”. Dopo l’ondata di indignazione social si è scusata su Twitter: “Mi dispiace, non voleva essere una frase discriminatoria”

