Il fallo di Ibanez e la freddezza di Insigne: Napoli-Roma, il rigore dell’1-0 Al 7’ del primo tempo Lozano cade in area su pressione di Ibanez e Di Bello, dopo aver rivisto l’azione al Var, decide per il rigore: sul dischetto di presenta Insigne che non sbaglia. Ecco la sequenza dell’episodio e del vantaggio del Napoli sulla Roma

