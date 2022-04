Tris Cremonese, Lecce ko. Colpo del Pisa. Rossi salva la Spal, Pordenone retrocesso

Tris Cremonese, Lecce ko. Colpo del Pisa. Rossi salva la Spal, Pordenone retrocessoGrigiorossi di nuovo in vetta con la vittoria in rimonta sul Cosenza. Pugliesi battuti dalla Reggina. I toscani battono il Como, il Benevento asfalta i neroverdi che scendono in C. Vittoria esterna del Perugia a Vicenza, ferraresi a un passo dal k.o. casalingo col Crotone. Alle 21 Monza-Brescia

