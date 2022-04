Investcorp-Milan, 15 giorni per il sì. E Gazidis può lasciare

Investcorp-Milan, quindici giorni per il sì. Gazidis può lasciareIl fondo interessato all’acquisto apprezza l’attuale gestione ma vuole crescere in Europa. Alhardi potrebbe avere un ruolo nel club. A fine esclusiva o dentro o fuori: non ci saranno proroghe nel confronto tra Elliott e gli investitori arabi

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>