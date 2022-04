Spalletti: “C’è chi sta sempre a protestare. Io non lo farei. Noi? Siamo delusi””Le accuse di Mou? Di Bello ha deciso bene sul nostro calcio di rigore, è stato tutto corretto per me. Avremmo potuto segnare un altro gol, nel finale invece di palleggiare come sappiamo abbiamo cominciato ad alzare la palla”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>