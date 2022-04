Cirò, Giornata nazionale “Plastic Free 2022” tutti nel borgo a caccia di plastica

Nei giorni scorsi in occasione della giornata nazionale plastic free 2022, grazie ai ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo Luigi Lilio Cirò, al dirigente scolastico Giuseppe Dilillo alla prof.ssa Rosaria Frustillo, al comune di Cirò, al sindaco Francesco Paletta, alla Pro Loco Luigi Lilio, Aps Avis, grazie alle volontarie Emanuela Leonetti, Francesca Lettieri, Tina Salerno, Giovanna Chiarelli, Caterina Baffa, Laura De Fine, Vincenzo Iuzzolini, Elena Lettieri, Niki De Franco, tutti nel borgo a caccia di plastica, un modo per tenere pulito il paese. I ragazzi sono andati in giro per il borgo di Ciró per renderlo più pulito e nel frattempo scoprire la sua bellezza paesaggistica. Si è trattato di una iniziativa l’I.O. Lilio in seguito- si legge su una nota- alla sensibilizzazione che abbiamo fatto nelle scuole nei mesi scorsi, ed in collaborazione con le Associazioni locali in collaborazione con il del Comune di Cirò con cui è nata una stretta collaborazione per difendere l’ambiente. I volontari si sono radunati dapprima sul belvedere di Mavilia e poi si sono diramati nel centro storico a caccia di plastica. Si legge in una nota- “Un impegno e un’attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere ancora un Pianeta domani”, e questo è la speranza dei giovani di oggi molto sensibili alle problematiche ambientali.