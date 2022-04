La rivincita di Inzaghi: “Dopo il derby in campionato si è parlato per un mese dei miei cambi…”L’allenatore nerazzurro dopo il netto successo in semifinale di Coppa Italia: “Ho ascoltato le critiche costruttive, non quelle create apposta. Questo derby valeva una finale e l’abbiamo conquistata sul campo. Siamo in corsa su tutto, non vogliamo mollare”

