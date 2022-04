L’Inter e l’importanza di un bomber per coppa e scudetto. Milan, proteste giuste ma ora fuori l’orgoglio

Inter-Milan Coppa Italia 3-0 e il gol annullato a Bennacer: il commento della GazzettaNella semifinale di ritorno della Coppa Italia, l’Inter supera il Milan per 3-0 e si qualifica per la finale in virtù dello 0-0 dell’andata. In gol Lautaro martinez (doppietta) e Gosens, polemiche per un gol annullato a Bennacer per fuorigioco di Kalulu. Il commento del vicedirettore della Gazzetta, Andrea Di Caro, in studio con Fabio Russo

